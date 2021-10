Programación deportiva para el viernes 22 de octubre

DIRECTV

Canal 610 o 619

12 m.: jornada del Challenger de Bogotá

2 p.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Granada

ESPN 3

11.30 a.m.: fútbol de Italia, Torino vs. Genova



ESPN

2 p.m.: Arsenal vs. fútbol de Inglaterra, Aston Villa



FOX SPORTS 2

7 p.m.: Grandes ligas, Boston vs. Houston



STAR +

1.30 p.m.: fútbol de Alemania, Mainz vs. Augsburg

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Spezia



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

5 p.m.: fútbol colombiano Jaguares vs. Envigado

7 p.m.: Quindío vs. Alianza Petrolera



Deportes