Programación deportiva para el viernes 3 de septiembre

ESPN 3

7:50 a.m.: prácticas oficiales del GP de Países Bajos de Fórmula 1

10 a.m.: jornada del US Open

ESPN 2

8:30 a.m: etapa de la Vuelta a España



WIN SPORTS O WIN SPORT +

7:40 p.m.: Primera B, Real Cartagena vs. Boca Juniors



DIRECTV

Canal 610 o 619

2 p.m.: fútbol de España, Girona vs. Gijón



TYC

5:10 p.m.: fútbol de Argentina, Atlético Rafaela vs. Atlético Guemes

7.10 p.m.: Huracán v. Aldosivi



Deportes