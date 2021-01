Programación deportiva para el viernes 15 de enero

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Unión Madalena vs. Llaneros

8 p.m.: Real Cartagena vs. Cortuluá

ESPN

2.45 p.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Roma



DIRECTV

Canal 610

3 p.m.: fútbol de Francia, Montpellier vs. Mónaco



ESPN +

11 a.m.: Darlay Beach Open

7:30 p.m.: NBA, Mavericks vs. Bucks

10 p.m.: Pelicans vs. Lakers



NBA

Canal 675

8 p.m.: Grizzlies vs. Timberwolves

10:30 p.m.: Golden State vs. Suns



Deportes