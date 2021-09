Programación deportiva para el sábado 25 de septiembre

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Santa Fe vs. Envigado

4 p.m.: Rionegro vs. Junior

6:05 p.m.: Nacional vs. Pasto

8:10 p.m.: Bucaramanga vs. América

DIRECTV

Canal 610 o 619

7 a.m.: fútbol de España, Alavés vs. Atlético de Madrid

2 p.m.: Real Madrid vs. Villarreal



STAR +

6.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Aston Villa

6:30 a.m.: Chelsea vs. Aston Villa

8 a.m.: fútbol de Italia, Spezia vs. Milan

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayer Leverkusen vs. Mainz

8:30 a.m.: Eintracht Frankfurt vs. Colonia

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Norwich

9 a.m.: Leeds vs. West Ham

9:15 a.m.: fútbol de España, Valencia vs. Athletic

11 a.m.: Inter vs. Atalanta

11:30 a.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Español

11:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Brendford vs. Liverpool

11.30 a.m.: fútbol de Alemania, Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Génova vs. Hellas

2 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Montpellier



SEÑAL COLOMBIA

6 a.m.: Mundial de ciclismo, prueba de ruta damas juveniles

7:30 a.m.: Mundial de ciclismo, prueba de ruta damas elite



ESPN 2

6:55 a.m.: clasificación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1.



Deportes