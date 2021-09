Programación deportiva para el jueves 30 de septiembre

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia femenina

7:40 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Pasto

DIRECTV

Canal 610 o 619

7.30 p.m.: Copa Suramericana, Atlético Paranaense vs. Peñarol



STAR +

11:45 a.m.: Liga de Europa, Real Sociedad vs. Mónaco

11.45 a.m.: Nápoles vs. Spartak

11.45 a.m.: Lyon vs. Brondby

11:45 a.m.: Sparta Praga vs. Rangers

11:45 a.m.: Fenerbache vs. Olympiacos

2 p.m.: Lazio vs. Lokomotiv

2 p.m.: Marsella vs. Galatasaray

2 p.m.: Celtic vs. Bayer Leverkusen



