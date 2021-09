Programación deportiva para el lunes 21 de septiembre

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

6 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Pereira

8 p.m.: Petrolera vs. Patriotas

STAR +

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Udinese vs. Nápoles

2 p.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Granada

6:45 p.m.: fútbol de Argentina, Defensa y Justicia vs. Banfield



TYC

1:45 p.m.: fútbol de Argentina, Lanús vs. Newell’s

4 p.m.: Rosario vs. San Lorenzo

7:10 p.m.: San Martín de Tucumán vs. Belgrano



SEÑAL COLOMBIA

5 a.m.: Mundial de ciclismo, contrarreloj Sub-23 varones

7:10 a.m.: contrarreloj individual de damas élite



ESPN 3

6:30 p.m.: Grandes ligas, Cardenales vs. Cerveceros



ESPN 2

7 p.m.: NFL, Detroit vs. Green Bay



