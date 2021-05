Programación deportiva para el sábado primero de mayo

ESPN 2

8:55 a.m.: clasificación Gran Premio de Portugal de F-1.

1:30 p.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Benevento

ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Crystal Palace vs. Manchester City

9 a.m.: Brighton vs. Leeds

11:20 a.m.: Chelsea vs. Fulham

1:50 p.m.: Everton vs. Aston Villa



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

6 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. América

7:30 p.m.: Cali vs. Tolima

7:30 p.m.: Liga de Baloncesto, Titanes vs. Cóndores



DIRECTV

10 a.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Lens

11 a.m.: fútbol de España, Mallorca vs. Mirandés



ESPN 3

1:50 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Niza

7:30 p.m.: NBA, Rockets vs. Warriors

9 p.m.: Clippers vs. Nuggets



NBA

Canal 675

6 p.m.: Pistons vs. Hornets

8:30 p.m.: Bulls vs. Hawks

Canal 676

7 p.m.: Pelicans vs. Timberwolves



Deportes