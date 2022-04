WIN SPORTS O WIN SPORTS +

4:05 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Aguilas Doradas

6:10 p.m.: Unión Magdalena vs. Patriotas

8:10 p.m.: Cali vs. Junior

DIRECTV

Canal 610 o 619

7 a.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Betis

9:15 a.m.: Mallorca vs. Atlético de Madrid

11 a.m.: Camila Osorio vs. Laura Pigossi (Semifinales WTA 250 de Bogotá)

11:30 a.m.: Villarreal vs. Athletic



ESPN 3

2 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Getafe



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Spezia

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Chelsea

11.30 a.m.: Aston Villa vs. Tottenham

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Juventus

7:30 p.m.: NBA, Spurs vs. Warriors

11:30 p.m.: Gran Premio de Australia de Fórmula 1



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Manchester United

9 a.m.: Arsenal vs. Brighton

11 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Hellas

2 p.m.: fútbol de Francia, Clemont vs. PSG

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. Boca Junior



ESPN 2

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Augsbur

11:30 a.m.: Herta Berlin vs. Unión Berlin

11:50 a.m.: jornada del Masters de Augusta



SEÑAL COLOMBIA

8:30 a.m.: etapa del País Vasco



Deportes