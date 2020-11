Programación deportiva para el sábado 7 de noviembre

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

8 a.m.: fútbol de Turquía, Alanyaspor vs. Trabzonspor

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Augsburg vs. Herta

11 a.m.: Fenerbache vs. Konyaspor

12.30 p.m.: fútbol de Alemania, Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

2:30 p.m.: fútbol colombiano, Patriotas vs. Pereira

4:30 p.m.: Bucaramanga vs. Jaguares

6:30 p.m.: Tolima vs. Chicó

8:30 p.m.: América vs. Millonarios

8:30 p.m.: baloncesto colombiano, Piratas vs. Team Cali

10:30 p.m.: Cimarrones vs. Cóndores

DIRECTV

Canal 610-619

8 a.m.: fútbol de España, Huesca vs. Éibar

10:15 a.m.: Barcelona vs. Betis

12.30 p.m.: Sevilla vs. Osasuna

3 p.m.: Atlético de Madrid vs. Cádiz



FOX SPORTS

9 a.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Sampdoria

11 a.m.: Girondins vs. Montpellier



FOX SPORTS 2

12 m.: fútbol de Italia, Benevento vs. Spezia



ESPN 2

7.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Manchester United

9.30 a.m.: etapa de la Vuelta a España

12:30 p.m.: Chelsea vs. Sheffield



ESPN 3

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Fulham



ESPN

8 a.m.: ATP de Paris

3 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Rennes



SPN 3

6 a.m.: etapa de la Vuelta a España