Programación deportiva para el sábado 6 de febrero

WIN SPORTS

8:30 a.m.: ciclismo, etapa de la Estrella de Bessages

12.30 p.m.: Borussia Mönchengladbach vs. Colonia

3:15 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Envigado



WIN SPORTS +

8 a.m.: fútbol de Turquía, Basaksehir vs. Karagümrük

11 a. m. fútbol de Turquía: Fenerbahce vs. Galatasaray

5:30 p.m.: fútbol colombiano: Junior vs. Alianza Petrolera

8 p.m.: Nacional vs. Boyacá Chicó



WIN SPORTS ONLINE

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Freiburg vs. Borussia Dortmund

DIRECTV

Canal 610 o 619

8 a.m.: fútbol de España, Levante vs. Granada

12:30 p.m.: Elche vs. Villarreal

3 p.m.: Sevilla vs. Getafe



ESPN

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Arsenal

10:15 a.m.: fútbol de España, Huesca vs. Real Madrid

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Everton



ESPN 2

9 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Torino

12 m.: Juventus vs. Roma

2:45 p.m.: Génova vs. Nápoles



ESPN 3

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Burnley vs. Brighton

12:30 p.m.: Fulham vs. West Ham

3 p.m.: fútbol de Francia, Lens vs. Rennes



NBA

Canal 675

8 p.m.: Toronto vs. Atlanta



Canal 676

10 p.m.: Detroit vs. Los Ángeles Lakers



