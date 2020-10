Programación deportiva para el sábado 31 de octubre

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Koln vs. Bayern Múnich

11 a.m.: fútbol de Turquía, Galatasaray vs. Ankaragucu

12:30 p.m.: Borussia Monchengladbag vs. Leipzig

3:30 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Envigado

6 p.m.: Millonarios vs. Nacional

8.10 p.m.: Cali vs. Tolima

6 p.m.: baloncesto colombiano, Piratas vs. Sabios

8 p.m.: Team Cali vs. Tigrillos

DIRECTV

Canal 610-619

8 a.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Huesca

11 a.m.: fútbol de Francia, Rennes vs. Stade Brestois

12:30 p.m.: Osasuna vs. Atlético de Madrid

3 p.m.: fútbol de Francia, Nantes vs. PSG



ESPN

7:30 a.m.: Calificaciones del GP de Emilia Romaña

10:15 a.m.: fútbol de España, Athletic vs. Sevilla

12:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. West Ham



ESPN 2

7.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Sheffield United vs. Manchester City

10 a.m.: Burnley vs. Chelsea

3 p.m.: fútbol de España, Alavés vs. Barcelona

12 m.: fútbol de Italia, Inter vs. Parma



FOX SPORTS

9 a.m.: fútbol de Italia, Crotone vs. Atalanta



FOX SPORTS 2

2 p.m.: fútbol de Holanda, Ajax vs. Fortuna Sittard



ESPN 3

6 a.m.: etapa de la Vuelta a España



