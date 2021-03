Programación deportiva para el sábado 27 de marzo

WIN SPORTS Y WIN SPORTS+

2 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Tolima

4 p.m.: Once Caldas vs. Chicó

6:05 p.m.: Juniors vs. Santa Fe

9:10 p.m.: Medellín vs. Nacional

ESPN 2

10 a.m.: jornada del Miami Open



ESPN

2:45 p.m.: eliminatoria a catar 2022, Serbia vs. Portugal

10 a.m.: clasificación de la GP de Baréin de F-1



CANAL RCN

9:15 a.m.: Vuelta a Cataluña



CLARO SPORTS

9:15 a.m.: Vuelta a Cataluña



DIRECTV

Canal 610 o 619

3 p.m.: amistoso, Gales vs. México

9 a.m.: eliminatoria a Catar 2022, Rusia vs. Eslovenia

12 m.: Noruega vs. Turquía

12 m.: Croacia vs. Chipre

2:45 p.m.: República Checa vs. Bélgica



NBA

Canal 675

7 p.m.: Knicks vs. Bucks

9:30 p.m.: Celtics vs. Thunder



