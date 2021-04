¡Prográmese! Así será la televisión deportiva del fin de semana

Variedad de eventos deportivos es la que se tendrá este fin de semana en la televisión colombiana. Acá está la programación.

Programación deportiva para el sábado 24 de abril



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Mainz vs. Bayern Múnich

11 a.m.: fútbol de Turquía, Antalyaspor vs. Galatasartay

3:30 p.m.: fútbol colombiano, América vs. Millonarios

7:30 p.m.: primera B, Fortaleza vs. Leones



ESPN 3

7 a.m.: fútbol de España, Elche vs. Levante

11:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Chelsea



DIRECTV

Canal 610 o 619

6 a.m.: fútbol de Francia, Saint Etienne vs. Strade Brestors

9:15 a.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Cádiz

11:30 a.m.: Valencia vs. Alavés



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Newcastle

10 a.m.: fútbol de Francia, Metz vs. PSG

2 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Betis

4 p.m.: fútbol de Argentina, Huracán vs. Boca Juniors

7 p.m.: Unión Santa Fe vs. Independiente



CANAL RCN

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia



ESPN 2

6.30 a.m.: ATP de Barcelona

12 m: NBA, Toronto vs. Nueva York

2:30 p.m.: Filadelfia vs. Milwuaukee



Programación de deportes para el domingo 25 de abril



WIN SPORTS O WINS SPORTS+

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Leipzig vs. Stuttgart

3:30 p.m.: fútbol colombiano, Junior vs. Santa Fe

5:40 p.m.: Tolima vs. Cali

8 p.m.: La Equidad vs. Nacional



DIRECTV

Canal 610 o 619

9:15 a.m.: fútbol de España, Villarreal vs. Barcelona

11:30 a.m.: Sevilla vs. Granada



ESPN 3

8 a.m.: fútbol de Italia, Fiorntina vs. Juventus

11:30 a.m.: fútbol de España, Celta vs. Osasuna

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Bolonia



ESPN

6:25 a.m.: Lieja Bastonia Lieja

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Manchester United

10:30 a.m.: Manchester City vs. Tottenham

2 p.m.: fútbol de España, Athletic vs. Atlético de Madrid

4 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. San Lorenzo



ESPN 2

8 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Hellas

12 m.: NBA, Boston vs. Charlotte

2:30 p.m.: Phoenix vs. Brooklyn



ESPN 3

6 p.m.: Grandes ligas, Dodgers vs. Padres



Deportes