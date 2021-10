Programación deportiva para el sábado 23 de octubre

DIRECTV

Canal 610 o 619

7 a.m.: fútbol de España, valencia vs. Mallorca

11:30 a.m.: Elche vs. Español

12 m: jornada del Challenger de Bogotá

ESPN 3

3:55 p.m.: clasificación del GP de EE. UU. de Fórmula 1



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Norwich

11:30 a.m. fútbol de Inglaterra, Brighton vs. Manchester City

1:45 a.m.: fútbol de Italia, Bolonia vs. Milan



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Patriotas vs. Pereira

4 p.m.: Bucaramanga vs. Pasto

6:05 p.m.: Medellín vs. Tolima

8:10 p.m.: Millonarios vs. Junior



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, Salernitana vs. Empoli

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Watford

9 a.m.: Southampton vs. Burnely

9 a.m.: Leeds vs. Wolves

9 a.m.: Crystal Palace vs. Newcastle

11 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Venecia



ESPN 2

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Hoffenheim



FOX SPORTS 2

7 p.m.: Grandes ligas, Boston vs. Houston



