Programación deportiva para el sábado 23 de enero

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Mainz vs. Leipzig

12.30 p.m.: Herta vs. Werder Bremen

3:30 p.m.: Primera B, Llaneros vs. Quindío

5:15 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Pasto

FOX SPORTS

11 a.m.: fútbol de Francia, Lens vs. Niza



ESPN

9 a.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Spezia

12 m.: Udinese vs. Inter

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Newcastle



ESPN 3

12 m.: fútbol de Italia, Milan vs. Atalanta

3 p.m.: fútbol de Francia, Mónaco vs. Marsella



ESPN 2

7:15 a.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Arsenal

1.30 p.m.: Cheltenham vs. Manchester City

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Crotone



DIRECTV

Canal 610 o 619

8 a.m.: fútbol de España Huesca vs. Villarreal

10 a.m.: Sevilla vs. Cádiz

10 a.m.: Rayo vallecano vs. Mallorca

12:30 p.m.: Real Sociedad vs Betis

3 p.m.: Alavés vs. Real Madrid

3 p.m.: Copa Suramericana, Lanús vs. Defensa y Justicia



