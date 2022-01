WIN SPORTS O WIN SPORTS +

2 p.m.: primera B, Fortaleza vs. Huila

4:05 p.m.: fútbol colombiano, Cortuluá vs. Santa Fe

6:10 p.m.: Once Caldas vs. Unión Magdalena

8:15 p.m.: Junior vs. Patriotas

STAR +

8 a.m.: fútbol de España, Levante vs. Cádiz

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

10:15 a.m.: fútbol de España, Villarreal vs. Mallorca

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. West Ham

10 a.m.: Brentford vs. Wolves

7 p.m.: fútbol de Argentina, Talleres de Córdoba vs. San Lorenzo



DIRECTV

Canal 610 o 619

12:30 p.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Celta

10 p.m.: fútbol de México, América vs. Atlas



ESPN 3

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Aston Villa

10 a.m.: Leeds vs. Newcastle

12.30 p.m.: Southampton vs. Manchester City

3 p.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Valencia



ESPN 2

9 a.m.: fútbol de Italia, Génova vs. Udinese

2:45 p.m.: Lazio vs. Atalanta

4.40 p.m.: NFL, Cincinnati vs. Tennessee



ESPN 3

12 m: fútbol de Italia, Inter vs. Venezia

3 p.m.: fútbol de Francia, Lens vs. Marsella

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



ESPN 4

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayer Leverkusen vs. Ausburg



MARCA CLARO

6 p.m.: fútbol de México, Chivas vs. Querétaro

8 p.m.: León vs. Pachuca



NBA

Canal 675

7 p.m. Sacramento vs. Milwaukee



Deportes