Programación deportiva para el sábado 20 de marzo

WIN SPORTS O WIN SPORTS 2

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Stuttgart

12.30 p.m.: Schalke vs. Borussia Mönchengladbach

3.30 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Santa Fe

5.30 p.m.: Junior vs. Pereira

8 p.m.: Once Caldas vs. América

ESPN

8 a.m.: fútbol de España, Athletic vs. Éibar

10.15 a.m.: Celta vs. Real Madrid

12:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Manchester City



DIRECTV

Canal 610 o 619

12.30 p.m.: fútbol de España, Huesca vs. Osasuna



ESPN 2

7:45 a.m.: fútbol de Inglaterra, Bournemounth vs. Southampton

2:45 p.m. fútbol de Italia, Inter vs. Sassouolo



ESPN 3

8:30 a.m.: Milan San Remo



