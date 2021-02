Programación deportiva para el sábado 27 de febrero

ESPN

7.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. West Ham

10:15 a.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Barcelona

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Hellas vs. Juventus

DIRECTV

Canal 610 o 619

7 a.m.: fútbol de Francia, Girondins vs. Metz

11 a.m.: Dijon vs. PSG

12:15 p.m.: fútbol de España, Almería vs. Lugo



WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

8 a.m.: fútbol de Turquía, Antalyaspor vs. Istanbul

9:30 a.m.: fútbol de Alemania: Bayern Múnich cs. Koln

11 a.m.: fútbol de Turquía, Galatasaray vs. Erzurumspor

12:30 p.m.: fútbol de Alemania, Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach

3:15 p.m.: Primera B, Atlético vs. Cortuluá

5:30 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Boyacá Chicó

8 p.m.: Patriotas vs. Junior



ESPN 2

5:30 a.m.: etapa del UAE Tour

8 a.m.: fútbol de España, Éibar vs. Huesca

12:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Aston Villa



NBA

Canal 675

8 p.m.: Indiana vs. Knicks de Nueva York



Canal 676

8 p.m.: Denver vs. Oklahoma



Deportes