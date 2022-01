ESPN 2

9 a.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Torino

2:45 p.m.: Juventus vs. Udinese

11 a.m.: Copa Africana de Naciones. Nigeria vs. Sudán

4:30 p.m.: NFL, Las Vegas vs. Cincinnati

STAR +

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Wolfsburgo vs. Herta

9:30 a.m.: Mainz vs. Bochum

9:30 a.m.: Sttutgart vs. Leipzig

9:30 a.m.: Colonia vs. Bayern Múnich

10 a.m.: Newcastle vs. Watford

10 a.m.: Wolves vs. Southampton

2 p.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Lazio

7 p.m.: fútbol de Argentina, Independiente vs San Lorenzo



ESPN

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Chelsea

10 a.m.: Norwich vs. Everton

12.30 p.m.: Aston Villa vs. Manchester United

3 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Stade Brestois



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

1:30 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Bolívar



DIRECTV

Canal 610 o 619

10 a.m.: fútbol de España, Mallorca vs. Español

12.30 p.m.: Girona vs. Rayo Vallecano

3.30 p.m.: Betis vs. Sevilla



NBA

Canal 675

7 p.m.: Portland vs. Washington



Canal 676

8:30 p.m.: LA Clippers vs. San Antonio



