Programación deportiva para el sábado 14 de noviembre

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

1.30 p.m.: fútbol colombiano, Patriotas vs. jaguars

6 p.m.:. Envigado vs. Medellín

8 p.m.: Bucaramanga vs. Santa Fe

3:30 p.m.: Primera B, Quindío vs. Orsomarso

3.30 p.m.: Huila vs. Tigres (streaming)

3:30 p.m.: Unión Magdalena vs. Real San Andrés

10:30 a.m.: segunda etapa de la Vuelta a Colombia

DIRECTV

Canal 610-619

10:15 a.m.: fútbol de España, Almería vs. Mirandés

12.30 p.m.: Girona vs. Mallorca

2:45 p.m.: Liga de Naciones, Suecia vs. Croacia

2:45 p.m.: Portugal vs. Francia



ESPN 3

2.45 p.m.: Liga de Naciones, Alemania vs. Ucrania



ESPN 2

2:45 p.m.: Liga de Naciones, Suiza vs. España



ESPN

7 a.m.: Clasificación Gran Premio de Turquía de F-1.

12:55 p.m.: jornada del Masters de Augusta.



Deportes