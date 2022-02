WIN SPORTS O WIN SPORTS +

10 a.m.: jornada de los nacionales de ciclismo

2 p.m.: fútbol colombiano, Cortuluá vs. Patriotas

4:05 p.m.: La Equidad vs. Medellín

6:10 p.m.: Once Caldas vs. Junior

8:15 p.m.: Águilas Doradas vs. América

DIRECTV

Canal 610 o 619

8 a.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Celta

10:15 a.m.: Villarreal vs. Real Madrid

12.30 p.m.:_ Rayo vallecano vs. Osasuna



ESPN

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Southampton

12 m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Inter

3 p.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Getafe



STAR +

9 a.m.: fútbol de Italia, lazio vs. Bolonia

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Eintrach Frankfurt vs. Wolfsburgo

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Watford vs. Brighton

10 a.m.: Everton vs. Leeds

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Torino vs. Venezia

5.15 p.m.: fútbol de Argentina, Unión de Santa Fe vs. River Plate



ESPN 2

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bochum vs. Bayern Múnich

12:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Norwich vs. Manchester City

3 p.m.: fútbol de Francia, Lyon vs. Niza



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, Huracán vs. Lanús

7:30 p.m.: Estudiantes vs. Independiente



NBA

Canal 675

5 p.m.: Nueva York vs. Portland

8 p.m.: Brooklyn vs. Miami



Canal 676

7 p.m.: Memphis vs. Charlotte



Deportes