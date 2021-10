Programación deportiva para el viernes primero de octubre

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia femenina

4 p.m.: Primera B, Bogotá vs. Unión Magdalena

6 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Patriotas

8:05 p.m.: Junior vs. Patriotas

STAR +

1:30 p.m.: fútbol de Alemania, Colonia vs. Greuther

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Venecia



ESPN 3

6 p.m.: Grandes ligas, Rays vs. Yankees



TYC

7 p.m.: fútbol de Argentina, Lanús vs. Central Córdoba



Deportes