Programación deportiva para este domingo 18 de agosto

WIN SPORTS

8 A. M. Atletismo – Liga de Diamante: Parada Birmingham, Inglaterra.

4 P. M. Fútbol – Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Bucaramanga.

6 P. M. Fútbol – Liga colombiana: Nacional vs. Unión Magdalena.

8 P. M. Fútbol – Liga colombiana: Deportivo Cali vs. Medellín.

ESPN 2

8 A. M. Fútbol – Liga inglesa: Sheffield United vs. Crystal Palace.

10: 30 A. M. Fútbol – Liga inglesa: Chelsea vs. Leicester City.



FOX SPORTS 2

8:30 A.M. Fútbol – Bundesliga: Frankfurt vs. Hoffenheim.

11 A.M. Fútbol – Bundesliga: FC Berlin vs. Leipzig.

3: 45 P.M. Fútbol – Superliga Argentina: Lanús vs. Vélez.

6 P. M. Fútbol – Superliga Argentina: Boca Juniors vs. Aldosivi.



ESPN

12 P. M. Fútbol – Liga española: Espanyol vs. Sevilla.

3 P. M. Tenis – Masters 1000 Cincinnati: Final



DIRECTV SPORTS 613

2 P. M. Fútbol – Liga francesa: Rennes vs. PSG.



DIRECTV SPORTS 610

3 P. M. Fútbol – Liga española: Atlético de Madrid vs. Getafe.



RCN TELEVISIÓN

5 P. M. Fútbol – Liga colombiana: Junior vs. Santa Fe.