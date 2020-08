Programación deportiva para este miércoles 5 de agosto

ESPN

11.55 a. m. Fútbol, Liga Europa: Shakhtar vs. Wolfsburgo.

5:30 p. m. Baloncesto, NBA: Oklahoma City Thunder vs. LA Lakers.

8 p. m. Baloncesto, NBA: Brooklyn Nets vs. Boston Celtics.

ESPN 2

2 p. m. Fútbol, Liga Europa: Inter vs. Getafe



ESPN 3

9:50 a. m. Ciclismo: Clásica Milano-Torino.

7 p. m. Fútbol, MLS: Filadelfia Union vs. Portland Timbers.



Fox Sports

2 p. m. Fútbol, Liga Europa: Manchester United vs. Lask Linz



Fox Sports 2

11:55 a. m. Fútbol, Liga Europa: Copenhague vs. Basaksehir.



Señal Colombia

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Polonia, Etapa 1.



