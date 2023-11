Programación deportiva para martes 14 de noviembre

WIN SPORTS +

7:30 p.m.: Primera B, Cúcuta vs. Fortaleza



DIRECTV

4 a.m.: Mundial Sub-17, Brasil vs. Nueva Caledonia

4 a.m.: Senegal vs. Polonia



7 a.m.: Inglaterra vs. Israel

7 a.m.: Japón vs. Argentina



ESPN 2

8:30 a.m.: jornada del ATP Finals



ESPN 3

3 p.m.: jornada del ATP Finals



STAR +

7:30 p.m.: NBA, Thunder vs. Spurs

9 a.m.: Nuggets vs. Clippers



Deportes