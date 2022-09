STAR+

8 A.M. Fórmula 1, Gran Premio de Singapur, práctica 2.

1:50 P.M. Ligue 1, Angers vs. Olympique Marsella.

6 P.M. MLB, Bravos de Atlanta vs. New York Mets.



CLARO SPORTS

8 A.M. Vuelta a Croacia, cuarta etapa.

ESPN3

11: A.M. Mundial Voleibol Femenino, Colombia vs. Argentina.

7 P.M. Clasificatorias al Mundial de beisbol, Pakistán vs. Argentina



ESPN

1:20 P.M. Bundesliga, Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen.



DIRECTV SPORTS (610-619)

2 P.M. Fútbol de España, Athletic Club de Bilbao vs. Almería.



TYC SPORTS

​5 P.M. Tigre vs. Aldosivi.

7:30 P.M. Racing vs. Rosario Central.



WIN SPORTS+

6 P.M. Torneo de Ascenso, Tigre vs. Bogotá.

8 P.M. Liga colombiana, Medellín vs. Alianza Petrolera.

Más noticias de Deportes

DEPORTES