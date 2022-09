ESPN2

7 A.M. Laver Cup, Casper Ruud vs. Jack Sock.

1:30 P.M. Laver Cup, Federer y Nadal vs. Jack Sock y Frances Tiafoe.



CLARO SPORTS

​7 P.M. Fútbol de México, Correcaminos vs. Rayados expansión.

STAR+

8 A.M. Campeonato Mundial de la UCI.

11 A.M. Inauguración Mundial Voleibol Femenino, Polonia vs. Croacia.

1:30 P.M. Uefa Nations League, Alemania vs. Hungría.

6 P.M. MLB, Baltimore Orioles vs. Houston Astros.



ESPN3

10:30 A.M. Golf, Presidents Cup, segundo día.



ESPN EXTRA

11 A.M. Uefa Nations League, Georgia vs. Macedonia del Norte.



ESPN

1:130 P.M. Uefa Nations League, Italia vs. Inglaterra.



DIRECTV SPORTS (610-619)

11 A.M. Amistoso Internacional, Iran vs. Uruguay.



WIN SPORTS+

4 P.M. Primera B, Cúcuta vs. Real Santander.

8 P.M. Boyacá Chicó vs. Fortaleza.

Más noticias de Deportes

DEPORTES