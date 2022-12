CLARO SPORTS

5 A.M. World Tennis League, Eagles vs. Hawks.

STAR+

10 A.M. Rugby, URC, Cell C Sharks vs. Emirates Lions.

2:30 P.M. Fútbol de Bélgica, Gent vs. Standard de Lieja.

2:30 P.M. Fútbol de Escocia, Ross Country vs. Rangers.

3 P.M. Top 14, Toulouse vs. Castres.

8:30 P.M. NHL, Chicago Blackhawks vs. Columbus Blue Jackets.

ESPN3

12:30 M. Rugby, Top 14, La Rochelle vs. Bordeaux.

2:40 P.M. London Irish vs. Saracens.



ESPN2

10 P.M. NBA, Phoenix Suns vs. Memphis Grizzlies.

DEPORTES

Más noticias de Deportes