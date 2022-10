DIRECTV SPORTS (610-619)

9:30 A.M. Mundial femenino sub-17, Alemania vs. Brasil.



ESPN2

1:30 P.M. Bundesliga, Mainz 05 vs. Colonia.

6:30 P.M. NBA, Miami Heat vs. Boston Celtics.

9 P.M. Golden State Warriors vs. Denver Nuggets.

STAR+

1:30 P.M. Serie A, Juventus vs. Empoli.



ESPN

2 P.M. Ligue 1, Ajaccio vs. PSG.



ESPN3

2 P.M. Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. Práctica #1.

5 P.M. Práctica #2.



WIN SPORTS+

​6:05 P.M. Fútbol colombiano, La Equidad vs. Unión Magdalena.

8:10 P.M. Águilas Doradas vs. Envigado.

