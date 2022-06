CLARO SPORTS

​6 A.M. Tour de Eslovenia, tercera etapa.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​6:30 A.M. Ruta de Occitania, etapa dos.

​7:30 A.M. Vuelta a Suiza, etapa seis.

ESPN3

1 P.M. Fórmula 1, GP Canadá, Práctica 1.

4 P.M. Práctica 2.



ESPN4

2 P.M. Rugby, Semifinal del Top14.



ESPN2

3 P.M. Golf, US Open Championship, segunda vuelta.



ESPN Extra

6 P.M. MLB, Toronto Blue Jays vs. NY Yankees.



WIN SPORTS+

7 P.M. Final del Torney BetPlay: Quindío vs. Boyacá Chicó.



GOLTV

6:15 P.M. Fútbol de Venezuela, Carabobo vs. Deportivo Lara.

DEPORTES