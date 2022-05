CARACOL TV

7 A.M. Giro de Italia, segunda etapa.



STAR+

8:30 A.M. Semifinales de dobles del Masters 1000 de Madrid.

08:50 A.M. Premier League, Chelsea vs. Wolverhampton.

1:45 P.M. Serie A, Lazio vs. Sampdoria.

WIN SPORTS

11 A.M. Primera carrera del GP de Imola, Fórmula Regional Europea.

2 P.M. Liga BetPlay, Bucaramanga vs. Patriotas.

6 P.M. Liga de Baloncesto, Team Cali vs. Búcaros.

8:30 P.M. Corsarios vs. Titanes.



WIN SPORTS+

4:05 P.M. Liga BetPlay, Deportivo Cali vs. Santa Fe.

6:10 P.M. Deportivo Pasto vs. América de Cali.



ESPN

8 A.M. Serie A, Torino vs. Napoli.

11:30 A.M. Premier League, Brighton vs. Manchester United.

1:45 P.M. Premier League, Liverpool vs. Tottenham.

9:45 P.M. Boxeo, 'Canelo' Álvarez vs. Dimitri Bivol.



ESPN2

9 A.M. Tenis, Masters 1.000 de Madrid, semifinal.

3 P.M. Fórmula 1, clasificación GP de Miami.

7:30 P.M. NBA, GS Warriors vs. Memphis Grizzlies.



ESPN4

2:30 P.M. NBA, Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics.

9:45 P.M. Boxeo, 'Canelo' Álvarez vs. Dmitri Bivol.

DEPORTES