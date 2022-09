ESPN3

6 A.M. Golf, Presidents Cup, día 3.

ESPN2

7 A.M. Laver Cup, día 2.



CLARO SPORTS

10:13 A.M. Copa Mundo UCI de BMX.



ESPN Extra

8 A.M. Uefa Nations League, Armenia vs. Ucrania.

11 A.M. Eslovenia vs. Noruega.



ESPN

9:30 A.M. The Rugby Championship, Sudáfrica vs. Los Pumas.

1:30 P.M. Uefa Nations League, República Checa vs. Portugal.

3:45 P.M. Fútbol argentino, River Plate vs. Talleres.



ESPN4

1 P.M. Laver Cup, día 2.



STAR+

1:45 P.M. Uefa Nations League, España vs. Suiza.

1:45 P.M. Escocia vs. Irlanda.

1:45 P.M. Serbia vs. Suecia



CARACOL TV

6:30 P.M. Colombia vs. Guatemala.



WIN SPORTS+

2 P.M. Fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Once Caldas.

4:30 P.M. Millonarios vs. América.

