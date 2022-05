CARACOL TELEVISIÓN

8:50 A.M. Giro de Italia - Sexta etapa.

ESPN2

6 A.M. Masters 1.000 de Roma, Cuartos de final.

DIRECTV SPORTS (610-619)

2 P.M. LaLiga, Real Sociedad vs. Almería.

STAR+

​6:10 P.M. MLB, Tampa Bay Rays vs. Toronto Blue Jays.

ESPN2

​6:30 P.M. NBA, Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics.

9:30 P.M. Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies.

GOLFTV

3 P.M. Golf, Torneo Byron Nelson.

ESPN3

2 P.M. Boxeo, Linus Udofia vs. Denzel Bentley.

DEPORTES​