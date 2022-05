CARACOL TV

6:30 A. M. Giro de Italia, etapa 8.

ESPN4

7:30 A. M. Masters 1.000 de Roma, semifinal masculina.



ESPN

8:30 A. M. Bundesliga, Wolfsburgo vs. Bayern de Múnich.

10:30 A. M. Final FA Cup, Chelsea vs. Liverpool.

3 P. M. Copa de la Liga de Argentina, Boca Juniors vs. Racing.



ESPN3

10 A. M. Masters 1.000 de Roma, semifinal femenina.



ESPN2

8:30 A. M. Bundesliga, Mainz vs. Eintracht Frankfurt.

2 P. M. IndyCar Series, GMR Grand Prix de Indianápolis.



STAR+

1:45 P. M. Serie A, Roma vs. Venezia.



ESPN3

5 P. M. Brasileirão, Internacional de Porto Alegre vs. Corinthians.



STAR+

8 A. M. Serie A, Empoli vs. Salernitana.

2 P. M. Ligue 1, Montpellier vs. PSG.

7:10 P. M. MLS, Inter Miami vs. DC United.

WIN SPORTS

6 P. M. La Equidad vs. Atlético Nacional.



WIN SPORTS+

6 P. M. Millonarios vs. Alianza Petrolera.



RED+

​6 P. M. Once Caldas vs Santa Fe.



INFO CLARO

6 P. M. Junior vs. Jaguares.



CLARO SPORTS 2

6 P. M. Deportes Tolima vs. Envigado FC.



​CLARO MÚSICA TV

6 P. M. Deportivo Pereira vs Atl. Bucaramanga.



CLARO MÚSICA ME GUSTA

6 P. M. Medellín vs. Deportivo Pasto.



CLARO SPORTS 3

6 P. M. Águilas Doradas vs. Cortulúa.

DEPORTES