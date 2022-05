ESPN

5:50 A. M. Premier League, Tottenham vs. Burnley.

8 A. M. West Ham vs. Manchester City.

11 A. M. Serie A, Milan vs. Atalanta.

1:45 P. M. Cagliari vs. Inter.

CARACOL TV

6 A. M. Giro de Italia, etapa 9.



ESPN EXTRA

7:25 A. M. Eredivisie, Vitesse vs. Ajax.

12:30 P. M. LaLiga, Atlético de Madrid vs. Sevilla.

1:30 P. M. Rugby, SLAR, Cafeteros Pro vs. Olimpia Lions.



STAR+

7:30 A. M. Eredivisie, Feyenoord vs. FC Twente.

8 A.M. Serie A, Nápoles vs. Genoa.

10:30 A.M. Premier League, Everton vs. Brentford.



ESPN2

9 A. M. Masters 1.000 de Roma, final masculina.

12:30 P. M. LaLiga, Getafe vs. Barcelona.

2:30 P. M. NBA, Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks.



DIRECTV SPORTS (610 - 619)

12:30 P. M. LaLiga, Villareal vs. Real Sociedad.

12:30 P. M. Mallorca, vs. Rayo Vallecano.

12:30 P. M. Cádiz vs. Real Madrid.



ESPN3

3 P. M. MLS, Seattle Sounders vs. Minnesota United FC.

6 P.M. MLB, St. Louis Cardinals vs. San Francisco Giants.



GOLF LATIN AMERICA

12 M. PGA Tour: AT&T Byron Nelson, última ronda.



DEPORTES