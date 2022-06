ESPN2

7 A.M. MotoGP, Países Bajos, clasificación.

2 P.M. Boxeo, Mundial IBO, Sam Eggington vs. Przemyslaw Zysk.

5 P.M. Brasileirao, Corinthians vs. Santos.

8 P.M. Boxeo, Mundial CMB Elwin Soto vs. Hekkie Budler.

ESPN

2 P.M. Major League Soccer, Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City.

6:30 P.M. Fútbol de Argentina, River Plate vs. Lanús.



STAR+

1 P.M. Fútbol de Uruguay, Danubio vs. Nacional.

2:15 P.M. Amistoso Internacional Femenino, Francia vs. Camerún.



GOL CARACOL SEÑAL HD 2

6:30 P.M. Fútbol femenino, Colombia vs. Estados Unidos.

