CARACOL TELEVISIÓN / DIRECTV SPORTS

6 A.M. Giro de Italia, etapa 14.

CLARO SPORTS

​7:30 A.M. Vuelta a Burgos femenina, etapa 3.

STAR+

9 A.M. Fórmula 1, Clasificación del Gran Premio de España.

11 A.M. IndyCar, Clasificación de las 500 Millas de Indianápolis.

1:30 P.M. Serie A, Lazio vs. Hellas Verona.

2 P.M. Ligue 1, PSG vs. Metz.

2:45 P.M. Brasileirao, Flamengo vs. Goiás.



ESPN

10:30 A.M. LaLiga, Valencia vs. Celta.



ESPN3

10:15 A.M. Serie A, Genoa vs. Bologna.



WIN SPORTS

11 A.M. Liga de Baloncesto de Colombia, 'Play-offs'.



ESPN2

12 P.M. Golf, PGA Championship, tercera vuelta.

7:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Miami Heat.



ESPN Extra

1:45 P.M. Serie A, Fiorentina vs. Juventus.



WIN SPORTS+

3 P.M. Envigado vs. Deportes Tolima.

5:15 P.M. Independiente Medellín vs. La Equidad.

7:30 P.M. Junior vs. Atlético Nacional

