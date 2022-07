ESPN2

5 A.M. Wimbledon – Octavos de Final

8 P.M. MLS, San José Earthquakes vs. Chicago Fire.



CARACOL TELEVISIÓN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 3.

STAR+

8:30 A.M. Fórmula 1, GP de Gran Bretaña.

9 A.M. Brasileirao, Serie A, Avaí vs. Cuiabá.

4:10 P.M. MLS, New York FC vs. Atlanta United FC.

6:40 P.M. New England Revolution vs. Atlanta United FC.

7:10 P.M. Sporting Kansas vs. New York Red Bulls.



ESPN

2:30 A.M. Hockey, Mundial Femenino, España vs. Argentina.

7 P.M. Fútbol argentino, Huracán vs. River Plate.



ESPN3

6 P.M. MLB, Philadelphia Phillies vs. St. Louis Cardinals.

