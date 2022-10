ESPN

6:20 A.M. Premier League, Leicester vs. Manchester City.

10 A.M. Ligue 1, PSG vs. Troyes.

2:30 P.M. Copa Libertadores, Flamengo vs. Athletico Paranaense.

STAR+

8 A.M. Serie A, Napoli vs. Sassuolo.

9 A.M. Premier League, Brighton vs. Chelsea.

9 A.M. Bournemouth vs. Tottenham.

9 A.M. Newcastle vs. Aston Villa.

11:30 A.M. Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund.



ESPN3

8:30 A.M. Bundesliga, Bayern Munich vs. Mainz 05.

8:30 A.M. RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen

8:30 A.M. Stuttgart vs. Augsburg

11 A.M. Serie A, Lecce vs. Juventus.

3 P.M. Fórmula 1, Gran Premio de México, qualy.

8 P.M. NBA, Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies.



ESPN2

9 A.M. Fútbol de España, Cádiz vs. Atlético Madrid.

11:15 A.M. Premier League, Fulham vs. Everton.

1:30 P.M. Liverpool vs. Leeds.

7 P.M. MLB, Serie Mundial, Houston Astros vs. Philadelphia Phillies.



ESPN4

1:30 P.M. Serie A, Inter vs. Sampdoria.



WIN SPORTS+

4 P.M. Fútbol colombiano, Envigado vs. Tolima.

​6:05 P.M. Deportivo Cali vs. Patriotas.

​

DIRECTV SPORTS (610-619)

​7 A.M. Fútbol de España, Almería vs. Celta.

​11:30 A.M. Sevilla vs. Rayo Vallecano.

​2 P.M. Valencia vs. Barcelona.

DEPORTES