ESPN2

7 A.M. Fórmula 1, GP de Monza, práctica 1.

10 A.M. Práctica 2.

2 P.M. Us Open, semifinal 1.

6 P.M. Us Open, semifinal 2.​

ESPN

8:30 A.M. Vuelta a España, etapa 19.



CARACOL SPORTS

8:30 A.M. Vuelta a España, etapa 19.



CLARO SPORTS

9:30 A.M. Ciclismo, GP de Quebec.



ESPN4

1:30 P.M. Bundesliga, Werder Bremen vs. Augsburg.



ESPN EXTRA

1:50 P.M. LaLiga, Girona vs. Valladolid.

6 P.M. MLB, NY Yankees vs. Tampa Bay Rays.



STAR+

2 P.M. Ligue 1, Lens vs. Troyes.



WIN SPORTS

7:40 P.M. Liga colombiana, Patriotas vs. Tolima.

