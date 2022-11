ESPN

12:30 P.M. Uefa Champions League, Real Madrid vs. Celtic.

2:40 P.M. Juventus vs. PSG.

ESPN2

12:30 P.M. Uefa Champions League, Shakhtar Donetsk vs. RB Leipzig.

2:40 P.M. Chelsea vs. Dinamo Zagreb.

7 P.M. MLB, Philadelphia Phillies vs. Houston Astros.



ESPN3

1:30 P.M. Masters 1000 de París, segunda ronda.

6:30 P.M. NBA, Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics.

9 P.M. Portland Trail Blazers vs. Memphis Grizzlies.



STAR+

2 P.M. Brasileirao, América Mineiro vs. Internacional.

2 P.M. Atlético Paranaense vs. Goiás.

2 P.M. Palmeiras vs. Fortaleza.

2:40 P.M. Uefa Champions League, Milán vs. Salzburgo.

5 P.M. Brasileirao, Goianiense vs. Santos.



ESPN4

2:40 P.M. Uefa Champions League – Manchester City vs. Sevilla.



ESPN Extra

2:40 P.M. Uefa Champions League, Maccabi Haifa vs. Benfica.

2:40 P.M. Copenhagen vs. Borussia Dortmund.



WIN SPORTS+

8 P.M. Copa Colombia, Millonarios vs. Junior.



DEPORTES

