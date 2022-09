ESPN3

​8 A.M. Mundial Voleibol Femenino, Brasil vs. Colombia.

10:50 A.M. Argentina vs. República Checa.

4:50 P.M. Brasileirao, Corinthians vs. Goianiense.

8:30 P.M. MLB, San Diego Padres vs. LA Dodgers.



CLARO SPORTS

​8 A.M. Vuelta a Croacia, segunda etapa.

STAR+

​5 P.M. Brasileirao, Coritiba vs. Ceará.

5 P.M. Fluminense vs. Juventude.

5 P.M. Fortaleza vs. Flamengo

6:30 P.M. Fútbol de Uruguay, Defensor Sporting vs. River Plate.

7:45 P.M. Brasileirao, Atlético Mineiro vs. Palmeiras.

7:45 P.M. Internacional vs. RB Bragantino.

TYC SPORTS

5 P.M. Fútbol de Argentina, Patronato vs. River Plate.

8 P.M. Boca Juniors vs. Quilmes.



WIN SPORTS+

​8 P.M. Copa Colombia, Junior vs. Millonarios.

Más noticias de Deportes

DEPORTES