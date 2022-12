ESPN

1 P.M. Ligue 1, Clermont vs. Lille.

3 P.M. París Saint Germain vs. Estrasburgo.





ESPN2

​3 P.M. Premier League, Leeds United vs. Manchester City.

STAR+

12 M. Fútbol de Turquía, Fatih Karagümrük vs. Trabszonspor.

12:30 P.M. Fútbol de Grecia, Volos vs. AFC Atenas.

2:30 P.M. Panathinaikos vs. Ofi Creta.

​3 P.M. Ligue 1, Brestois vs. O. Lyon.

​3 P.M. Fútbol de Escocia, Hibernian vs. Celtic.

Más noticias de Deportes

DEPORTES