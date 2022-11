ESPN3

6 A.M. Tenis, Masters 1000 de París, primera y segunda ronda.

ESPN

12:30 P.M. Uefa Champions League, Porto vs. Atlético Madrid.

2:40 P.M. Liverpool vs. Nápoles.



ESPN2

12:30 P.M. Uefa Champions League, Bayer Leverkusen vs. Club Brujas.

2:40 P.M. Bayern Múnich vs. Inter.

7 P.M. MLB, Serie Mundial, Philadelphia Phillies vs. Houston Astros.



ESPN3

1:30 P.M. Masters 1000 de París.



STAR+

2:40 P.M. Uefa Champions League, Viktoria Plzen vs. Barcelona.

2:40 P.M. Rangers vs. Ajax.

2:40 P.M. Sporting Lisboa vs. Eintracht Frankfurt.

5 P.M. Brasileirao, Botafogo vs. Cuiabá.

6:30 P.M. NBA, Oklahoma City Thunder vs. Orlando Magic.

7:30 P.M. Brasileirao, Sao Paulo vs. Atlético Mineiro.

9 P.M. NBA, Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves.



ESPN4

2:40 P.M. Uefa Champions League, Olympique Marsella vs. Tottenham.



WIN SPORTS+

​5:30 P.M. Primera B , Fortaleza vs. Barranquilla.

8:10 P.M. Boyacá Chico vs. Llaneros.

