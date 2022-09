STAR+

8 A.M. Mundial de ciclismo.

2 P.M. Fútbol de Uruguay, Fénix vs. Defensor Sporting.

4:30 P.M. Brasileirao, Gremio vs. Sport Recife.

8 P.M. WNBA, Las Vegas Aces vs. Connecticut Sun.

ESPN3

6 P.M. MLB, Milwaukee Brewers vs. NY Mets.



CLARO SPORTS

​5:05 P.M. Liga Expansión MX, Tapatío vs. Correcaminos.

​7:05 P.M. Tlaxcala vs. Tepatitlán FC.



WIN SPORTS

6 P.M. Fútbol colombiano, Jaguares vs. Bucaramanga.



WIN SPORTS+

8:05 P.M. Fútbol colombiano, Once Caldas vs. Envigado.

