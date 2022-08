CLARO SPORTS

8 A.M. Vuelta a Burgos, primera etapa.​

9:05 P.M. Liga MX, Dorados de Sinaloa vs. Celaya.

ESPN

7:30 P.M. Corinthians vs. Flamengo.



ESPN2

5 P.M. Copa Sudamericana, Nacional vs. Goianiense.



STAR+

6 P.M. Abierto de Washington, primera ronda.

6:40 P.M. MLS, NY Red Bulls vs. Colorado Rapids.

9 P.M. Seattle Sounders vs. FC Dallas.



ESPN3

7 P.M. MLB, Houston Astros vs. Boston Red Sox.



DIRECTV SPORTS

7:15 P.M. Copa Sudamericana, D. Táchira vs. Independiente del Valle.

Más noticias

DEPORTES