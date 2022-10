STAR+

11 A.M. Copa de Alemania, Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt.

11 A.M. RB Leipzig vs. Hamburgo.

11 A.M. Copa Italia, Genoa vs. SPAL.

1:45 P.M. Copa de Alemania, Eintracht Braunschweig vs. Wolfsburgo.

1:45 P.M. Hoffenheim vs. Schalke 04.

2 P.M. Premier League, Crystal Palace vs. Wolverhampton.

6:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers.

9 P.M. Golden State Warriors vs. LA Lakers.

ESPN2

12 M. Fútbol de España, Sevilla vs. Valencia.



ESPN3

1:20 P.M. Premier League, Brighton vs. Nottingham Forest.



DIRECTV SPORTS (610-619)

6 A.M. Mundial sub-17 femenino, Colombia vs. México.

9:30 A.M. Francia vs. Japón.

1 P.M. Fútbol de España, Getafe vs. Athletic de Bilbao.

2 P.M. Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano.

​

WIN SPORTS

​7:30 P.M. Primera B, Barranquilla vs. Fortaleza.

