CLARO SPORTS / SEÑAL COLOMBIA

8:30 A.M. Vuelta a Dinamarca, primera etapa.



ESPN Extra

10 A.M. Masters 1000 de Cincinnati, primera ronda.

9:30 P.M. MLS, LA FC vs. DC United.

ESPN2

1:45 P.M. UEFA Champions League, clasificación, Rangers vs. PSV.

6 P.M. Masters 1000 de Cincinnati, primera ronda.



ESPN3

1:45 P.M. UEFA Champions League, Clasificación, Bodoe/Glimt vs. Dinamo Zagreb.

6 P.M. MLB – NY Yankees vs. Tampa Bay Rays



ESPN4

1:45 P.M. UEFA Champions League, Clasificación, Copenhage vs. Trabzonspor.



DIRECTV SPORTS (610-619)

6 P.M. Mundial femenino sub-20, México vs. Alemania.

6 P.M. Colombia vs. Nueva Zelanda.

9 P.M. Brasil vs. Costa Rica.

9 P.M. Australia vs. España.



WIN SPORTS

7:15 P.M. Torneo Betplay, Real Cartagena vs. Real Santander.



WIN SPORTS+

5 P.M. Torneo Betplay, Huila vs. Boyacá Chicó.

