ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 10.



CARACOL TELEVISIÓN

​8:50 A.M. Tour de Francia, etapa 10.

ESPN2

8 A.M. Amistoso Internacional, Manchester United vs. Liverpool

11:30 A.M. Amistoso Internacional – Lugano vs. Inter

2 P.M. UEFA Euro 2022 Femenino – Alemania vs. España.



ESPN3

11 A.M. UEFA Euro 2022 Femenino, Dinamarca vs. Finlandia.

7:30 P.M. NBA Summer League – Golden State Warriors vs. Boston Celtics.

10 P.M. NBA Summer League – LA Clippers vs. LA Lakers.



ESPN EXTRA

6:30 P.M. MLB, Minnesota Twins vs. Milwaukee Brewers.



STAR+

8:10 P.M. MLS – Austin FC vs. Houston Dynamo.



DIRECTV SPORTS

4 P.M. Uruguay vs. Brasil.

7 P.M. Argentina vs. Perú.

Más noticias

DEPORTES