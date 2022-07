WIN SPORTS+

2:15 P.M. Torneo BetPlay, Bogotá vs. Quindío.

4:40 P.M. Liga BetPlay, Pereira vs. Deportivo Cali.

DIRECTV SPORTS (610-619)

7 P.M. Copa América femenina, Colombia vs. Argentina.

​

STAR+

6 P.M. Brasileirao, Coritiba vs. Cuiabá.

7 P.M. Liga de Ecuador, Macará vs. Delfín.

/:10 P.M. MLB, Colorado Rockies vs. Milwaukee Brewers.



ESPN

7:30 P.M. Fútbol argentino, Unión vs. Godoy Cruz.



TyC SPORTS

2:30 P.M. Fútbol argentino, San Lorenzo vs. Talleres de Córdoba.

/:30 P.M. Veléz Sarsfield vs. Huracán.

Más noticias

DEPORTES